alesya-isaykina

Алеся Исайкина alesya-isaykinaalesya-isaykina
78 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Всем привет
Меня зовут Алеся, я занимаюсь комплексной разработкой лендингов, интернет магазинов и многостраничных сайтов, написанием текстов и разрабатыванием фирменного стиля в ваш Инстаграм!
Я помогу:
Разработать продающий лендинг с уникальным дизайном
Разработать интернет-магазин
Подключить и настроить CRM систему
Подключить и настроить сервисы аналитики
Подключить платежные системы
Разработать фирменный стиль для вашего инстаграма
Написание текстов ( продающих, вовлекающих и в формате сторителлинг)
Разрабатываю сайты на платформах Tilda.
Каждый этап разработки согласовывается с Вами, от текстов до мельчайших деталей дизайна
Действие аккаунта приостановлено!