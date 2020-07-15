alesya-isaykina

Всем привет

Меня зовут Алеся, я занимаюсь комплексной разработкой лендингов, интернет магазинов и многостраничных сайтов, написанием текстов и разрабатыванием фирменного стиля в ваш Инстаграм!

Я помогу:

Разработать продающий лендинг с уникальным дизайном

Разработать интернет-магазин

Подключить и настроить CRM систему

Подключить и настроить сервисы аналитики

Подключить платежные системы

Разработать фирменный стиль для вашего инстаграма

Написание текстов ( продающих, вовлекающих и в формате сторителлинг)

Разрабатываю сайты на платформах Tilda.

Каждый этап разработки согласовывается с Вами, от текстов до мельчайших деталей дизайна