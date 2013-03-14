ПРЕДЛАГАЮ ПОЛНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ, НАЛОГОВОЕ, КАДРОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПТИМИЗАЦИЮ НАЛОГОВ, ЗАЩИТУ
ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ И ФОНДАХ.
ФОРМИРОВАНИЕ И СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ (КОНТУР-ЭКСТЕРН).
Готовлю документы по регистрации ООО грамотно (без необходимости
открывать временный рассчетный счет), документы по регистрации ИП,
документы по внесению изменений в учредительные документы с подачей в
налоговую инспекцию.
РАБОТАЮ КАЧЕСТВЕННО.
В СЛУЧАЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ - БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ.
ЛЯХОВА АЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
Пол Женский
Возраст 30 ЛЕТ
Контакты
Город Сочи
Телефон 8 (918) - 616 - 77 - 45
E-mail [email protected]
Пожелания к будущей работе
Должность ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (ДИСТАНЦИОННО). Имеется собственый офис
для работы ПО АДРЕСУ: Г. АДЛЕР, ТД "САМШИТ", 3 ЭТАЖ, КАБ 30.
Отрасль: Бухгалтерский учет, налоги, экономика, финансы.
Зарплата от 10 000 (в зависимости от объема)
Тип работы - Дистанционно.
Опыт работы
Стаж 10 лет.
Профессиональные навыки: КАЧЕСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЕД.ЛИЦЕ.
Бухгалтер в единственном числе, главный бухгалтер (Полная занятость)
ООО, ИП, г. Сочи. Производство, торговля, услуги спецтехники,
автотранспорта, общестроительные работы, услуги по ремонту и
обслуживанию, архитектурная деятельность, деятельность авиа-/жд касс,
туризм.
Должностные обязанности и достижения:
Обязанности:
- Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объме.
- Восстановление бухгалтерского и налогового учета. Составление и
сдача отчетности в ИФНС и фонды. Оптимизация налогооблагаемой базы.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Опыт работы диспетчером, логистом, учетчиком, товароведом - 3 года в
сфере организации работы строительной техники и поставок инертных
материалов автотранспортом.
Профессиональные навыки и качества:
Общий стаж - 10 лет (по трудовой книжке), главным бухгалтером
(бухгалтером в единственном лице) - 8 лет; все системы
налогообложения.
- Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме в 1С: 8.2,
7.7 и других программах:
производство продукции, торговля, транспортные услуги, услуги
спецтехники, услуги по ремонту и обслуживанию, инвестиционная
деятельность, общестроительные работы, деятельность авиа- /жд касс и
т.д.
- учет фондов, основных средств, капитальных вложений и.т.д.;
- учет лизинга;
- составление и сдача отчетности в налоговую и фонды;
- кадровый учет;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности (самостоятельная
разработка форм финансовой отчетности в программе Exel с целью полноты
отражения и доступности информации для руководства);
- Оптимизация налогооблагаемой базы;;
- Организация договорных отношений:
составление и контроль за исполнением договоров
поставки, купли-продажи, агентирования, цессии, комиссии, аренды,
оказания услуг, хранения т.д.;
- опыт работы диспетчером, логистом, учетчиком, товароведом - 3 года в
сфере организации поставок инертных материалов автотранспортом.
- составление форм КС-2, КС-3, рапортов о работе спецтехники, путевых
листов и т.д.;
- делопроизводство.
Успешное прохождение налоговых проверок.
Порядочность, ответственность.
В настоящее время предлагаю полное бухгалтерское и налоговое
сопровождение малым предприятиям независимо от системы
налогообложения:
- Качественную обработку первичных документов,
- составление и сдачу отчетности,
- представительство интересов организации в налоговой инспекции и фондах
- оптимизацию налогов.
Образование
Основное Высшее
Специальность: Экономист. Форма обучения: Заочная.
по 2002
(РУДН) Российский университет дружбы народов, г. Сочи. Уровень
образования: Среднее специальное. Факультет: Бухгалтерский учет,
анализ и аудит. Специальность: Бухгалтер. Форма обучения:
Дневная/Очная.
Курсы и тренинги
2005
6 мес.
Бухгалтерский учет. Образовательный центр "Деловая Перспектива", г. Сочи
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ КОМАПАНИЙ:
ООО "БОРУС", ООО "ИДЦ КРАСНАЯ ПОЛЯНА", ООО "ПЕРЛА", ИП РОМАНЮК, ИП СМИРНОВА.