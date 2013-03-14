БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

ПРЕДЛАГАЮ ПОЛНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ, НАЛОГОВОЕ, КАДРОВОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПТИМИЗАЦИЮ НАЛОГОВ, ЗАЩИТУ

ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ И ФОНДАХ.

ФОРМИРОВАНИЕ И СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ (КОНТУР-ЭКСТЕРН).

Готовлю документы по регистрации ООО грамотно (без необходимости

открывать временный рассчетный счет), документы по регистрации ИП,

документы по внесению изменений в учредительные документы с подачей в

налоговую инспекцию.

РАБОТАЮ КАЧЕСТВЕННО.

В СЛУЧАЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ - БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ.

ЛЯХОВА АЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА

Пол Женский

Возраст 30 ЛЕТ

Контакты

Город Сочи

Телефон 8 (918) - 616 - 77 - 45

E-mail [email protected]

Пожелания к будущей работе

Должность ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (ДИСТАНЦИОННО). Имеется собственый офис

для работы ПО АДРЕСУ: Г. АДЛЕР, ТД "САМШИТ", 3 ЭТАЖ, КАБ 30.

Отрасль: Бухгалтерский учет, налоги, экономика, финансы.

Зарплата от 10 000 (в зависимости от объема)

Тип работы - Дистанционно.

Опыт работы

Стаж 10 лет.

Профессиональные навыки: КАЧЕСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЕД.ЛИЦЕ.

Бухгалтер в единственном числе, главный бухгалтер (Полная занятость)

ООО, ИП, г. Сочи. Производство, торговля, услуги спецтехники,

автотранспорта, общестроительные работы, услуги по ремонту и

обслуживанию, архитектурная деятельность, деятельность авиа-/жд касс,

туризм.

Должностные обязанности и достижения:

Обязанности:

- Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объме.

- Восстановление бухгалтерского и налогового учета. Составление и

сдача отчетности в ИФНС и фонды. Оптимизация налогооблагаемой базы.

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Опыт работы диспетчером, логистом, учетчиком, товароведом - 3 года в

сфере организации работы строительной техники и поставок инертных

материалов автотранспортом.

Профессиональные навыки и качества:

Общий стаж - 10 лет (по трудовой книжке), главным бухгалтером

(бухгалтером в единственном лице) - 8 лет; все системы

налогообложения.

- Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме в 1С: 8.2,

7.7 и других программах:

производство продукции, торговля, транспортные услуги, услуги

спецтехники, услуги по ремонту и обслуживанию, инвестиционная

деятельность, общестроительные работы, деятельность авиа- /жд касс и

т.д.

- учет фондов, основных средств, капитальных вложений и.т.д.;

- учет лизинга;

- составление и сдача отчетности в налоговую и фонды;

- кадровый учет;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности (самостоятельная

разработка форм финансовой отчетности в программе Exel с целью полноты

отражения и доступности информации для руководства);

- Оптимизация налогооблагаемой базы;;

- Организация договорных отношений:

составление и контроль за исполнением договоров

поставки, купли-продажи, агентирования, цессии, комиссии, аренды,

оказания услуг, хранения т.д.;

- опыт работы диспетчером, логистом, учетчиком, товароведом - 3 года в

сфере организации поставок инертных материалов автотранспортом.

- составление форм КС-2, КС-3, рапортов о работе спецтехники, путевых

листов и т.д.;

- делопроизводство.

Успешное прохождение налоговых проверок.

Порядочность, ответственность.

В настоящее время предлагаю полное бухгалтерское и налоговое

сопровождение малым предприятиям независимо от системы

налогообложения:

- Качественную обработку первичных документов,

- составление и сдачу отчетности,

- представительство интересов организации в налоговой инспекции и фондах

- оптимизацию налогов.

Образование

Основное Высшее

Специальность: Экономист. Форма обучения: Заочная.

по 2002

(РУДН) Российский университет дружбы народов, г. Сочи. Уровень

образования: Среднее специальное. Факультет: Бухгалтерский учет,

анализ и аудит. Специальность: Бухгалтер. Форма обучения:

Дневная/Очная.

Курсы и тренинги

2005

6 мес.

Бухгалтерский учет. Образовательный центр "Деловая Перспектива", г. Сочи

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ КОМАПАНИЙ:

ООО "БОРУС", ООО "ИДЦ КРАСНАЯ ПОЛЯНА", ООО "ПЕРЛА", ИП РОМАНЮК, ИП СМИРНОВА.