alevstefeev

Разработка чат-ботов и создание Landing page «под ключ»
Чат-боты
Разрабатываю чат-ботов для социальных сетей и мессенджеров с нуля, индивидуально под запросы вашего конкретного проекта или бизнеса во ВКонтакте, Facebook, Telegram.
Задачи, которые решает чат-бот:
- Заявка на ваш товар или услугу (человек заполняет специальную форму прямо в боте, а вы получаете нужные данные клиента);
- Работа с подписчиками (вы можете рассылать информацию о новой публикации, скидках или акциях прямо в личные сообщения клиенту в социальных сетях);
- Ответы на часто задаваемые вопросы (пользователь получает от бота информацию по интересующем его деталям — доставка, характеристики товара, свободное для записи время на услугу и так далее);
- Сбор обратной связи (человек сможет выразить своё мнение о каком-то мероприятии, вашем товаре, прокомментировать публикацию (актуально для Telegram) или поучаствовать в закрытом опросе).
- Вы оставляете заявку;
- Связываемся для обсуждения проекта;
- Вы объясняете, какие задачи хотите решить при помощи чат-бота и какие функции (хотя бы примерно) он должен выполнять;
- Составляем техническое задание;
- Согласовываем детали и условия работы;
- Начинается непосредственно разработка чат-бота.
Landing Page
Создание продающих Landing Page «под ключ». Индивидуальная разработка одностраничного сайта для вашего бизнеса, который будут продавать. С нуля, на базе программирования.
- Без конструкторов с ежемесячной оплатой за платформу;
- Без типичных решений, ограничивающих функционал сайта.
Процесс создания Landing Page:
- Формирование технического задания;
- Создание прототипа (макета) сайта;
- Написание продающих текстов;
- Проработка дизайна;
- Разработка кода одностраничника;
- Создание адаптивной версии (для мобильных);
- Подключение cms (системы для управления сайтом).
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