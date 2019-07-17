alevstefeev

Разработка чат-ботов и создание Landing page «под ключ»

Чат-боты

Разрабатываю чат-ботов для социальных сетей и мессенджеров с нуля, индивидуально под запросы вашего конкретного проекта или бизнеса во ВКонтакте, Facebook, Telegram.

Задачи, которые решает чат-бот:

Заявка на ваш товар или услугу (человек заполняет специальную форму прямо в боте, а вы получаете нужные данные клиента);

Работа с подписчиками (вы можете рассылать информацию о новой публикации, скидках или акциях прямо в личные сообщения клиенту в социальных сетях);

Ответы на часто задаваемые вопросы (пользователь получает от бота информацию по интересующем его деталям — доставка, характеристики товара, свободное для записи время на услугу и так далее);

Сбор обратной связи (человек сможет выразить своё мнение о каком-то мероприятии, вашем товаре, прокомментировать публикацию (актуально для Telegram) или поучаствовать в закрытом опросе).

Вы оставляете заявку;

Связываемся для обсуждения проекта;

Вы объясняете, какие задачи хотите решить при помощи чат-бота и какие функции (хотя бы примерно) он должен выполнять;

Составляем техническое задание;

Согласовываем детали и условия работы;

Начинается непосредственно разработка чат-бота.

Качество и соблюдение сроков готов гарантировать работой по договору — все пункты и условия сотрудничества пропишем и зафиксируем в документе для вашего спокойствия и максимально точного выполнения заказа с моей стороны.

Landing Page

Создание продающих Landing Page «под ключ». Индивидуальная разработка одностраничного сайта для вашего бизнеса, который будут продавать. С нуля, на базе программирования.

Без конструкторов с ежемесячной оплатой за платформу;

Без типичных решений, ограничивающих функционал сайта.

Лендинг будет сделан специально под ваш проект, конкретные задачи и функции.

Процесс создания Landing Page:

Формирование технического задания;

Создание прототипа (макета) сайта;

Написание продающих текстов;

Проработка дизайна;

Разработка кода одностраничника;

Создание адаптивной версии (для мобильных);

Подключение cms (системы для управления сайтом).

Все детали и условия сотрудничества — сроки, стоимость, дополнительные задачи, обсуждаем с вами индивидуально.