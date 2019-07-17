alevstefeev

Александр alevstefeev

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка чат-ботов и создание Landing page «под ключ»

Чат-боты

Разрабатываю чат-ботов для социальных сетей и мессенджеров с нуля, индивидуально под запросы вашего конкретного проекта или бизнеса во ВКонтакте, Facebook, Telegram.

Задачи, которые решает чат-бот:

  • Заявка на ваш товар или услугу (человек заполняет специальную форму прямо в боте, а вы получаете нужные данные клиента);
  • Работа с подписчиками (вы можете рассылать информацию о новой публикации, скидках или акциях прямо в личные сообщения клиенту в социальных сетях);
  • Ответы на часто задаваемые вопросы (пользователь получает от бота информацию по интересующем его деталям — доставка, характеристики товара, свободное для записи время на услугу и так далее);
  • Сбор обратной связи (человек сможет выразить своё мнение о каком-то мероприятии, вашем товаре, прокомментировать публикацию (актуально для Telegram) или поучаствовать в закрытом опросе).
Процесс сотрудничества:

  • Вы оставляете заявку;
  • Связываемся для обсуждения проекта;
  • Вы объясняете, какие задачи хотите решить при помощи чат-бота и какие функции (хотя бы примерно) он должен выполнять;
  • Составляем техническое задание;
  • Согласовываем детали и условия работы;
  • Начинается непосредственно разработка чат-бота.
Качество и соблюдение сроков готов гарантировать работой по договору — все пункты и условия сотрудничества пропишем и зафиксируем в документе для вашего спокойствия и максимально точного выполнения заказа с моей стороны.

Landing Page

Создание продающих Landing Page «под ключ». Индивидуальная разработка одностраничного сайта для вашего бизнеса, который будут продавать. С нуля, на базе программирования.

  • Без конструкторов с ежемесячной оплатой за платформу;
  • Без типичных решений, ограничивающих функционал сайта.
Лендинг будет сделан специально под ваш проект, конкретные задачи и функции. 

Процесс создания Landing Page:

  • Формирование технического задания;
  • Создание прототипа (макета) сайта;
  • Написание продающих текстов;
  • Проработка дизайна;
  • Разработка кода одностраничника;
  • Создание адаптивной версии (для мобильных);
  • Подключение cms (системы для управления сайтом).
Все детали и условия сотрудничества — сроки, стоимость, дополнительные задачи, обсуждаем с вами индивидуально.