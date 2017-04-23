Немного о себе

Работаю в сфере графического дизайна более 7 лет и, надо признаться,это самые вдохновляющие для меня годы. Полиграфия, айдентика, web - все эти сферы развивала одновременно, попеременно забредая в анимацию и 3Д. Путь пройден не близкий, и тем не менее, каждый проект - это новый вызов, несущий новые впечатления. Спасибо за это моим клиентам!