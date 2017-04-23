alevtina10

Алевтина Шаталова alevtina10

 
36 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Немного о себе

Работаю в сфере графического дизайна более 7 лет и, надо признаться,это самые вдохновляющие для меня годы. Полиграфия, айдентика, web - все эти сферы развивала одновременно, попеременно забредая в анимацию и 3Д. Путь пройден не близкий, и тем не менее, каждый проект - это новый вызов, несущий новые впечатления. Спасибо за это моим клиентам!

Баннеры
нет отзывов
$16/час
от $16от 1 часа
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$16/час
от $32от 1 дня
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$16/час
от $35от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$16/час
от $40от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$16/час
от $130от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$16/час
от $128от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$16/час
от $130от 1 дня
нет рейтинга
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