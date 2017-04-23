Немного о себе
Работаю в сфере графического дизайна более 7 лет и, надо признаться,это самые вдохновляющие для меня годы. Полиграфия, айдентика, web - все эти сферы развивала одновременно, попеременно забредая в анимацию и 3Д. Путь пройден не близкий, и тем не менее, каждый проект - это новый вызов, несущий новые впечатления. Спасибо за это моим клиентам!
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Портфолио
- Логотип и элементы фир. стиля для «Премьера Юг»173 просмотра
- Верстка годовых отчетов251 просмотр
- Широкоформатная реклама163 просмотра
- Разработка логотипа «Курорт-Консалтинг»188 просмотров
- Дизайн обложки книги181 просмотр
- Дизайн наклеек на упаковку168 просмотров
- Ежемесячная верстка глянцевого журнала193 просмотра
- Разработка дизайна портала реестров140 просмотров
Баннеры
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$16/час
от $16от 1 часа
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Верстка полиграфии
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$16/час
от $32от 1 дня
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Дизайн мобильных приложений
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$16/час
от $35от 1 дня
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Дизайн продукции
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$16/час
от $40от 1 дня
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Дизайн сайтов
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$16/час
от $130от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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$16/час
от $128от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$16/час
от $130от 1 дня
нет рейтинга