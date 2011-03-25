Нужно создать классный, современный, продающий лендинг по кухням
- Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт4 года назад
нужно нарисовать визуализацию столов, шкафов в лофт-стиле, разработать модельный ряд с элементами интерьера и экстерьера, максимально приближенных к реальным фотоИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно нарисовать визуализацию мебели, шкафы-купе, кухни и др. с элементами интерьера и экстерьера, максимально приближенных к реальным фотоИнтерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно нарисовать визуализацию мебели, шкафы-купе, кухни и др. с элементами интерьера и экстерьера, максимально приближенных к реальным фотоИнтерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт4 года назад
Отрисовка эскиза козырька в автокад, в масштабе и расладка на элементы, технический чертёж с разбивкой на элементы ковки обязателен, по возможности 3-d модель решётки, эскиз козырька и габариты предоставляются.Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт6 лет назад
требуется опытный маркетолог для обозначения задач продаж будущего сайтаПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
В успешную компанию требуется грамотный специалист по обработке фотографий: фотомонтаж/коллаж, ретушь, реставрация/реконструкция, оцветнение, стилизация, обрезка и т.д. Оформление фотографий: добавление надписей, рамок, прочих элементов. Отрисовка растровых изображений в векторе: логотип, схема, иллюстрация. Просьба ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт14 лет назад