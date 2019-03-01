alex-an

Александра Мордовина alex-an

 
43 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессиональная 3D визуализация интерьеров, создание 3D моделей высокого уровня. Дизайн-проект жилых и коммерческих помещений.
3D-модель