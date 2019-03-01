Профессиональная 3D визуализация интерьеров, создание 3D моделей высокого уровня. Дизайн-проект жилых и коммерческих помещений.
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Портфолио
- Дизайн и визуализация квартиры, 36м²54 просмотра
- 3D модель светильника86 просмотров
- 3D модель напольных часов100 просмотров
- 3D модель светильника97 просмотров
- 3D визуализация квартиры в ЖК Озерный51 просмотр
- Дизайн-проект салона красоты в ЖК Barcelona142 просмотра
- Проект гостиной в г. Чехов107 просмотров
- Проект спальни в ЖК "Маяк"62 просмотра