Начал работу над задачей Дмитрия в пятницу, до этого несколько дней переписки. В обед пятницы Дмитрий пропадает и не выходит на связь, игнорирует хотя в онлайне бывает. Задача выполнена, не оплачена! Не советую связываться с данным заказчиком! - плохо на связи - плохо поставлена задача - не оплатил задачу - игнорирует сообщения