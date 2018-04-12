Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
2 балла
6 лет назад
Без объяснения причин закрыл заявку и "хлопнул дверью" на половине работы. В качестве работы убедиться не успел тк предоставил только скрин непонятно откуда. Рисковать работать дальше не стал и сделал работу самостоятельно. Не рекомендую!
Ответный отзыв
Начал работу над задачей Дмитрия в пятницу, до этого несколько дней переписки. В обед пятницы Дмитрий пропадает и не выходит на связь, игнорирует хотя в онлайне бывает. Задача выполнена, не оплачена! Не советую связываться с данным заказчиком! - плохо на связи - плохо поставлена задача - не оплатил задачу - игнорирует сообщения
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$8/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга