alex-frontend

Александр alex-frontend

 
32 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
DIM5984
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
2 балла
6 лет назад
Картинка рыбки с анимированным текстом на сайт
Без объяснения причин закрыл заявку и "хлопнул дверью" на половине работы. В качестве работы убедиться не успел тк предоставил только скрин непонятно откуда. Рисковать работать дальше не стал и сделал работу самостоятельно. Не рекомендую!
Начал работу над задачей Дмитрия в пятницу, до этого несколько дней переписки. В обед пятницы Дмитрий пропадает и не выходит на связь, игнорирует хотя в онлайне бывает. Задача выполнена, не оплачена! Не советую связываться с данным заказчиком! - плохо на связи - плохо поставлена задача - не оплатил задачу - игнорирует сообщения
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$8/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга