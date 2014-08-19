alex-heavy

Оператор ПК, MS Word, Photoshop (средне), Sony Vegas (минимально)

Образование начальное профессиональное - Оператор ПК.

Опыт работы с Adobe Photoshop начиная с версии 7.0 и до Creative Cloud, навыки средние. Так же работаю с Sony Vegas PRO V12, есть свой канал на youtube, знание минимальное. Накладываю простые эффекты и делаю небольшие видео клипы по играм, а так же прохождения игр с комментариями. До появления своего канала был небольшой опыт создания видео-обзоров, ролики на сегодняшний день утеряны. Из офисных программ пакет MS Office. Excel и Power Point надо вспоминать заново, Access очень плохо знаю.