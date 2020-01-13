Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Алексей (https://vk.com/id1699253). Я специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил все тонкости ведения рекламных кампаний.

Предлагаю настроить Вам интернет-рекламу!Сначала прощупаем вашу нишу с помощью тестовой рекламной кампании. После

получения заказов, при том, что всех всё будет устраивать, начнем основную РК.

Если нас обоих устроит наше сотрудничество, то можем в дальнейшем работать на

постоянной основе. Я работаю на результат!