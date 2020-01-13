Алексей Чушанов alex-ivan-89alex-ivan-89
34 годаРоссия/Мончегорск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Специалист по рекламе в РСЯ
Меня зовут Алексей (https://vk.com/id1699253). Я специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил все тонкости ведения рекламных кампаний.
Предлагаю настроить Вам интернет-рекламу!Сначала прощупаем вашу нишу с помощью тестовой рекламной кампании. После
получения заказов, при том, что всех всё будет устраивать, начнем основную РК.
Если нас обоих устроит наше сотрудничество, то можем в дальнейшем работать на
постоянной основе. Я работаю на результат!
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
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$8/час
от $20от 2 дней
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Маркетинговый анализ
нет отзывов
$8/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга