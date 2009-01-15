Резюме.
Должность: журналист, корреспондент .
Куликова Александра Дмитриевна
Дата рождения: 6 мая 1985
Город: Москва
Гражданство: РФ
Адрес: ближайшая ст.м. Проспект Вернадского
Телефон: 8 (916) 090 50 79
e-mail:[email protected]
Образование: высшее
Московский Педагогический Государственный Университет им. В. И. Ленина,
с 2005 по 2008
Специальность: журналист
Тема диплома-"СМИ как инструмент идеологического воздействий на общество"
Дополнительное образование:
-Московский Государственный Лингвистический Университет им. Мориса Тореза (неполное высшее), с 2002 по 2005
Специальность: специалист по связям с общественностью
- колледж «Лидер» при Институте Гуманитарного Образования (среднее-специальное), с 1999 по 2002
Специальность: лингвист
Опыт работы:
-ООО "Супервизор Интер", газета "Наука здоровья" с октября 2008 по настоящее время
Должность: журналист – корреспондент
Обязанности: Работа с большим объемом текстового материала, ведение новостной ленты,
написание статей, обзоров, репортажей, участие в пресс-конференциях, редактура, корректура, помощь в подборе иллюстраций.
-журнал MINI, с октября 2008 по настоящее время
Должность: автор-фрилансер
Обязанности: создание статей в формате журнала на заданную редактором и свободную тематику.
-журнал Rock Oracle, с октября 2008 по настоящее время
Должность: внештатный журналист
Обязанности: интервью на английском языке, их редактура.
-радио Сити FM, с января 2008 по июнь 2008
Должность: корреспондент - стажер
Обязанности: посещение мероприятий, отслеживание ленты новостей, репортажи с места события, создание материалов в разных новостных жанрах, постановка дикторской речи.
Профессиональные навыки:
Уверенный ПК-пользователь(Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook). Умение быстро искать и обрабатывать информацию‚ писать и редактировать заметки.
Высокая грамотность.
Свободный английский язык (4х летний преподавательский стаж).
Возможность создания переводных материалов, интервью на англ.яз.
Есть опыт перевода песен с рус.яз. на англ. ( с соблюдением рифмы и мелодики)
Умею хорошо рифмовать, могу создавать слоганы , стихотворения.
Умение фотографировать на цифровую технику (увлечение фотографией).
Ораторские способности (опыт публичных выступлений‚ ведения развлекательных мероприятий).
Поставленная речь (опыт работы на радио).
Личные качества:
Коммуникабельность, готовность и способность к освоению новых знаний‚ ответственность‚ инициативность, мобильность.
Прочее: не замужем, детей нет, не курю; хобби – музыка, чтение, спорт.
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