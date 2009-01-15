Резюме.

Должность: журналист, корреспондент .

Куликова Александра Дмитриевна

Дата рождения: 6 мая 1985

Город: Москва

Гражданство: РФ

Адрес: ближайшая ст.м. Проспект Вернадского

Телефон: 8 (916) 090 50 79

e-mail:[email protected]

Образование: высшее

Московский Педагогический Государственный Университет им. В. И. Ленина,

с 2005 по 2008

Специальность: журналист

Тема диплома-"СМИ как инструмент идеологического воздействий на общество"

Дополнительное образование:

-Московский Государственный Лингвистический Университет им. Мориса Тореза (неполное высшее), с 2002 по 2005

Специальность: специалист по связям с общественностью

- колледж «Лидер» при Институте Гуманитарного Образования (среднее-специальное), с 1999 по 2002

Специальность: лингвист

Опыт работы:

-ООО "Супервизор Интер", газета "Наука здоровья" с октября 2008 по настоящее время

Должность: журналист – корреспондент

Обязанности: Работа с большим объемом текстового материала, ведение новостной ленты,

написание статей, обзоров, репортажей, участие в пресс-конференциях, редактура, корректура, помощь в подборе иллюстраций.

-журнал MINI, с октября 2008 по настоящее время

Должность: автор-фрилансер

Обязанности: создание статей в формате журнала на заданную редактором и свободную тематику.

-журнал Rock Oracle, с октября 2008 по настоящее время

Должность: внештатный журналист

Обязанности: интервью на английском языке, их редактура.

-радио Сити FM, с января 2008 по июнь 2008

Должность: корреспондент - стажер

Обязанности: посещение мероприятий, отслеживание ленты новостей, репортажи с места события, создание материалов в разных новостных жанрах, постановка дикторской речи.

Профессиональные навыки:

Уверенный ПК-пользователь(Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook). Умение быстро искать и обрабатывать информацию‚ писать и редактировать заметки.

Высокая грамотность.

Свободный английский язык (4х летний преподавательский стаж).

Возможность создания переводных материалов, интервью на англ.яз.

Есть опыт перевода песен с рус.яз. на англ. ( с соблюдением рифмы и мелодики)

Умею хорошо рифмовать, могу создавать слоганы , стихотворения.

Умение фотографировать на цифровую технику (увлечение фотографией).

Ораторские способности (опыт публичных выступлений‚ ведения развлекательных мероприятий).

Поставленная речь (опыт работы на радио).

Личные качества:

Коммуникабельность, готовность и способность к освоению новых знаний‚ ответственность‚ инициативность, мобильность.

Прочее: не замужем, детей нет, не курю; хобби – музыка, чтение, спорт.