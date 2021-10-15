alex-miles18

Сайты на Tilda "под ключ"

Здравствуйте! Меня зовут Дарья и я занимаюсь сборкой сайтов на Tilda «под ключ».

Какие сайты я делаю?

1. Лендинги — срок выполнения от 3х дней.

2. Сайты-визитки — срок выполнения от 2х дней.

Я работаю с Zero block, также делаю сайты по готовым макетам.

Преимущества работы со мной:

1. Работаю по брифу, чтобы сделать именно то, что нужно Вам, и учитываю все пожелания клиента.

2. Правки для меня — не проблема.

3. Адаптирую сайт под разные устройства, а также подключаю домен.

5. Возможен индивидуальный дизайн в Adobe Photoshop или Figma.

6. Помогу оптимизировать текст для Вашего сайта, чтобы он реально привлекал внимание и продавал (по образованию я журналист).

7. Рассматриваю срочные заказы.

Какие этапы работы:

1. Обсуждение проекта с заказчиком и заполнение брифа.

2. Заказчик предоставляет сайты, которые ему нравятся. Выбираем стиль, дизайн, обговариваем функционал сайта.

3. Верстка предварительной версии сайта на конструкторе Tilda.

4. Внесение необходимых правок.

5. Публикация утвержденной версии сайта, подключение домена и передача проекта заказчику.

Мои работы:

http://flowerspbthankyou.tilda.ws/