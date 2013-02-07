Добрый день! Нужно составить список страниц сайтов (сайтов около 150) из определённых разделов. Например: сайт: pool-spa.ru. Нужен список страниц из раздела гидромассажные бассейны: http://www.pool-spa.ru/shop/hydromassage-spa-pools/ http://www.pool-spa.ru/shop/hydromassage-spa-pools/vita-spa/ http://www.pool-spa.ru/shop/hydromassage-spa-pools/spa-basseiny-premium-leisure-usa/go2/ и так далее. ...
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- $12Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть сайт pool-spa.ru Нужно доделать: -Выпадающее меню Как на макете, для каждого пункта меню, имеющего подразделы Фотогалерею http://pool-spa.ru/photo-gallery/ Привести к виду как тутhttp://demo.hostcms.ru/photogallery/ ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $65
Добрый день! Ищутся люди, которые оставят отзыв о магазине на яндекс.маркет. План работы такой: 1) Вы заходите на наш сайт, делаете заказ указываете яндексовскую почту и какую-нибудь пометку, что ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$3
9 баллов
11 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный исполнитель. Сделала всё как договаривались. Спасибо!