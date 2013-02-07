alex-pool

Кулагин alex-pool

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Собрать ссылки с сайтов

    $12

    Добрый день! Нужно составить список страниц сайтов (сайтов около 150) из определённых разделов. Например: сайт: pool-spa.ru. Нужен список страниц из раздела гидромассажные бассейны: http://www.pool-spa.ru/shop/hydromassage-spa-pools/ http://www.pool-spa.ru/shop/hydromassage-spa-pools/vita-spa/ http://www.pool-spa.ru/shop/hydromassage-spa-pools/spa-basseiny-premium-leisure-usa/go2/ и так далее. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить сайт на Hostcms

    $100

    Есть сайт pool-spa.ru Нужно доделать: -Выпадающее меню Как на макете, для каждого пункта меню, имеющего подразделы Фотогалерею http://pool-spa.ru/photo-gallery/ Привести к виду как тутhttp://demo.hostcms.ru/photogallery/ ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отзывы на Я.Маркет

    $65

    Добрый день! Ищутся люди, которые оставят отзыв о магазине на яндекс.маркет. План работы такой: 1) Вы заходите на наш сайт, делаете заказ указываете яндексовскую почту и какую-нибудь пометку, что ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
9 баллов
11 лет назад
Отзывы на Я.Маркет
Рекомендую
Отличный исполнитель. Сделала всё как договаривались. Спасибо!
Ответный отзыв