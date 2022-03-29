SEO-специалист
Профессиональные навыки:
Опыт проведения технических аудитов сайтов, сбора и обработки СЯ, подготовки ТЗ
копирайтерам, закупки ссылок, анализа конкурентов.
Работал с CMS Bitrix, WordPress, OpenCart.
Использую сервисы: Ahrefs, SimilarWeb, Screaming frog, Serpstat, Key Collector,
Google Ads.
Образование:
2017-2020- НТУУ КПИ Физико-математического факультета, специальность: актуарная
математика.
2013 – 2017 Политехнический Лицей НТУУ КПИ, специальность - математика
Дополнительное образование:
Закончил с отличием курсы SEO в компьютерной школе Hillel. Выдан сертификат.
Закончил курсы специалист Google Adwords.