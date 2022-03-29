alex-tk

Алексей Ткачев alex-tk

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SEO-специалист

Профессиональные навыки:

Опыт проведения технических аудитов сайтов, сбора и обработки СЯ, подготовки ТЗ

копирайтерам, закупки ссылок, анализа конкурентов.

Работал с CMS Bitrix, WordPress, OpenCart.

Использую сервисы: Ahrefs, SimilarWeb, Screaming frog, Serpstat, Key Collector,

Google Ads.

Образование:

2017-2020- НТУУ КПИ Физико-математического факультета, специальность: актуарная

математика.

2013 – 2017 Политехнический Лицей НТУУ КПИ, специальность - математика

Дополнительное образование:

Закончил с отличием курсы SEO в компьютерной школе Hillel. Выдан сертификат.

Закончил курсы специалист Google Adwords.