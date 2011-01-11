Здравствуйте, Имеется сайт Gogoticket.ru Проверка HTML показала 791 ошибок и 17 ошибок в CSS валидности. Хотелось бы это исправить. Сколько это будет стоить и в какой ...
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Здравствуйте, Имеется сайт Gogoticket.ru Проверка HTML показала 791 ошибок и 17 ошибок в CSS валидности. Хотелось бы это исправить. Сколько это будет стоить и в какой ...
Здравствуйте,имеется сайт театрального агентства. Необходимо белым методом продвинуть/увеличить посещаемость в Яндексе. Желательно результат топ 5. Сайтом в данный момент занимаются,но меня не устаивает результат. Ищу людей которые раскручивали сайты театральных агентств. ...
Есть сайт GOGOTICKET.RU Нужно вывести в топ 10 и поддержка его в топе 10.(Yandex,Google,Rambler) Ключевые слова: Билеты в театр Билеты на концерт Билеты в Цирк Билеты в Ленком ...