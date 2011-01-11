alex012

Александра alex012

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
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  • Исправление ошибок валидности

    Здравствуйте, Имеется сайт Gogoticket.ru Проверка HTML показала 791 ошибок и 17 ошибок в CSS валидности. Хотелось бы это исправить. Сколько это будет стоить и в какой ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Здравствуйте,имеется сайт театрального агентства. Необходимо белым методом продвинуть/увеличить посещаемость в Яндексе. Желательно результат топ 5. Сайтом в данный момент занимаются,но меня не устаивает результат. Ищу людей которые раскручивали сайты театральных агентств. ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

EdgarV
Эдгар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Исправление ошибок валидности
CSSHTML
Спасибо Александре за сотрудничество!!! Ответственный заказчик и очень приятный в общении человек. Для нее не жалко делать что-то за рамки проекта. Доволен :)
Все отлично! Рекомендую Эдгара,как профессионала в своем деле. Сделал быстро, четко и без лишних разводов на$ . Плюс подарил приятный бонус.
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