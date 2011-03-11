Java/scala, jsf/struts/gwt/wicket/...

Я занимаюсь фрилансом-аутсорсингом на java и связанных технологиях.

Имею десятилетний стаж в области разработки программного обеспечения, из них 6 лет на Java и связанных технологиях. 7 лет работаю с различными Unix-системами (Linux,*BSD,Solaris и тд).

Расписывать поименно все технологии которыми владею бессмысленно, потому что это будут практически все популярные СУБД, средства разработки и библиотеки, используемые в данный момент в связке с джавой.