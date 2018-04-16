Контекстная реклама:
- Анализ сайта (проверка на готовность к показам и юзабилити)
- Создание списка ключевых слов
- Разработка стратегии показов
- Работа над списком "минус слов"
- Анализ аудитории
- Разработка текстов объявления (1 ключевое слово = 1 объявление)
- Работа с аналистиком и яндекс метрикой, настройка целей и отслеживание результатов
- Анализ конкурентов, снижение цены за клик
- Работа на результат, повышение конверсии
- а/б тестирование
- РСЯ , ретаргетинг
Действие аккаунта приостановлено!