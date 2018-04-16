Контекстная реклама:

- Анализ сайта (проверка на готовность к показам и юзабилити)

- Создание списка ключевых слов

- Разработка стратегии показов

- Работа над списком "минус слов"

- Анализ аудитории

- Разработка текстов объявления (1 ключевое слово = 1 объявление)

- Работа с аналистиком и яндекс метрикой, настройка целей и отслеживание результатов

- Анализ конкурентов, снижение цены за клик

- Работа на результат, повышение конверсии

- а/б тестирование

- РСЯ , ретаргетинг