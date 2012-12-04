Компьютерная графика

Возраст:30 лет

Регион: Донецк

Телефон :099 019 01 54

E-mail: [email protected]

Алексей

Цель

Должность 3d моделера-визуализатора в дизайнерской студии.

Ключевая информация

• Трехмерное моделирование объектов любой сложности (органика/неорганика) в пакете 3DsMax.

• UV - mapping, в том числе с использованием сторонних програм. Создание модели интерьера/экстерьера с нуля.

• Текстурирование трехмерных объектов(органика/неорганика) в программах Photoshop.

• Фотореалистичная визуализация в VRay

• Глубокое знание инструментов, принципов и технологий трехмерной графики.

Опыт работы

2010 – 2012: 3D моделер-визуализатор

Интерьерная, экстерьерная, предметная визуализация, моделирование предметов и объектов

".

Образование

Графический дизайнер

Год окончания 2012

Владение языками

Английский — средний

Русский — родной

Украинский — родной

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

• В совершенстве владею пакетом трехмерного моделирования 3ds Max в связке с Photoshop, а также рендерами VRay,After Effects

• AutoCAD на базовом уровне.

• Имею навыки работы в програмах: Adobe Illustrator, After Effect, Premier др.

Портфолио - http://portfolio.ltd.ua/

Личные качества

Ответственный, коммуникабельный, к работе подхожу творчески, ищу различные варианты решения поставленной задачи, открыт для новой информации, постоянно самосовершенствуюсь.

-полная занятость

-неполная занятость

-удаленная работа

-возможен переезд

-командировки