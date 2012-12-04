Возраст:30 лет
Регион: Донецк
Телефон :099 019 01 54
E-mail: [email protected]
Алексей
Цель
Должность 3d моделера-визуализатора в дизайнерской студии.
Ключевая информация
• Трехмерное моделирование объектов любой сложности (органика/неорганика) в пакете 3DsMax.
• UV - mapping, в том числе с использованием сторонних програм. Создание модели интерьера/экстерьера с нуля.
• Текстурирование трехмерных объектов(органика/неорганика) в программах Photoshop.
• Фотореалистичная визуализация в VRay
• Глубокое знание инструментов, принципов и технологий трехмерной графики.
Опыт работы
2010 – 2012: 3D моделер-визуализатор
Интерьерная, экстерьерная, предметная визуализация, моделирование предметов и объектов
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Образование
Графический дизайнер
Год окончания 2012
Владение языками
Английский — средний
Русский — родной
Украинский — родной
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
• В совершенстве владею пакетом трехмерного моделирования 3ds Max в связке с Photoshop, а также рендерами VRay,After Effects
• AutoCAD на базовом уровне.
• Имею навыки работы в програмах: Adobe Illustrator, After Effect, Premier др.
Портфолио - http://portfolio.ltd.ua/
Личные качества
Ответственный, коммуникабельный, к работе подхожу творчески, ищу различные варианты решения поставленной задачи, открыт для новой информации, постоянно самосовершенствуюсь.
-полная занятость
-неполная занятость
-удаленная работа
-возможен переезд
-командировки