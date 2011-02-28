Более 10 лет успешной работы в полиграфии

С 2000 г.работаю в полиграфии) - ведущий дизайнер DTP, инженер-репрограф.

Возраст: 30 лет Образование: высшее

Функциональные обязанности:

Знание норм и практический опыт разработки макетов и допечатной подготовки оригинал-макетов в соответствии с технологическими требованиями полиграфического производства.

ДИЗАЙН полиграфической продукции:

Флексо (мягкая упаковка, этикетка).

Офсет (журналы, буклеты, открытки, книги, плакаты, этикетки, грамоты и т.п.);

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА:

• проверка, редактирование макетов, задание трепинга, цветокорекция под профиль, цветоделение, макетирование на печатный лист (форму). Подготовка макетов для конгрева, тиснения.

• редактирование формата PDF (низкое разрешение, RGB объекты, цветокорекция и прочее).

• спуск полос (точная раскладка на лист со всеми технологическими элементами),

создание шаблонов раскладки.

• работа на ФНА Dolev 4 Press V.

РАБОТА: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional;

Corel Draw, Enfocus Pit Stop, Creo Preps.

Увлекаюсь составлением собственных клипартов. Художественная цифровая фотография.

Личные качества: добросовестность, настойчивость, честность, легко обучаем,

умение выполнять работу в срок. Художественный вкус.

e-mail: [email protected]

С уважением Александр.