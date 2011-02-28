С 2000 г.работаю в полиграфии) - ведущий дизайнер DTP, инженер-репрограф.
Возраст: 30 лет Образование: высшее
Функциональные обязанности:
Знание норм и практический опыт разработки макетов и допечатной подготовки оригинал-макетов в соответствии с технологическими требованиями полиграфического производства.
ДИЗАЙН полиграфической продукции:
Флексо (мягкая упаковка, этикетка).
Офсет (журналы, буклеты, открытки, книги, плакаты, этикетки, грамоты и т.п.);
ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА:
• проверка, редактирование макетов, задание трепинга, цветокорекция под профиль, цветоделение, макетирование на печатный лист (форму). Подготовка макетов для конгрева, тиснения.
• редактирование формата PDF (низкое разрешение, RGB объекты, цветокорекция и прочее).
• спуск полос (точная раскладка на лист со всеми технологическими элементами),
создание шаблонов раскладки.
• работа на ФНА Dolev 4 Press V.
РАБОТА: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional;
Corel Draw, Enfocus Pit Stop, Creo Preps.
Увлекаюсь составлением собственных клипартов. Художественная цифровая фотография.
Личные качества: добросовестность, настойчивость, честность, легко обучаем,
умение выполнять работу в срок. Художественный вкус.
e-mail: [email protected]
С уважением Александр.