-Уверенные знания Android SDK (Java)
-Коммерческий опыт разработки Android-приложений
-Опыт работы c системой контроля версий Git
-Опыт работы с фрэймворками Dagger2,Rx Java,Retrofit,Otto,Event Bus,Picasso,Data binding,Butter Knife
-Опыт проектирования и разработки клиент-серверных приложений
-Опыт проектирования приложений с использованием MVP архитектуры
-Опыт работы с XML, JSON
-Опыт работы с Google сервисами (AdMob, GCM,Google analytics,Maps Android API )
-Опыт работы с SQLight,ORM:GreenDao,ORMLight
-Опыт разработки по Scrum методологии
Опыт коммерческой разработки под Android порядка 10 месяцев
Проекты над которыми работал в составе команды:
-приложение для звонков "DrimSim"(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drimsim&hl=en)
-приложение для хранения дисконтных карт "Матрешка"(https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.matreshka.app)
-приложение для блокировки телефонных номеров "Антиколлектор"(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anticollector.rus)
Одиночные проекты:
-Приложение для поиска мест по переработке отходов в США iRecycle(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.earth911.android&hl=en)