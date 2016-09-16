-Уверенные знания Android SDK (Java)

-Коммерческий опыт разработки Android-приложений

-Опыт работы c системой контроля версий Git

-Опыт работы с фрэймворками Dagger2,Rx Java,Retrofit,Otto,Event Bus,Picasso,Data binding,Butter Knife

-Опыт проектирования и разработки клиент-серверных приложений

-Опыт проектирования приложений с использованием MVP архитектуры

-Опыт работы с XML, JSON

-Опыт работы с Google сервисами (AdMob, GCM,Google analytics,Maps Android API )

-Опыт работы с SQLight,ORM:GreenDao,ORMLight

-Опыт разработки по Scrum методологии

Опыт коммерческой разработки под Android порядка 10 месяцев

Проекты над которыми работал в составе команды:

-приложение для звонков "DrimSim"(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drimsim&hl=en)

-приложение для хранения дисконтных карт "Матрешка"(https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.matreshka.app)

-приложение для блокировки телефонных номеров "Антиколлектор"(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anticollector.rus)

Одиночные проекты:

-Приложение для поиска мест по переработке отходов в США iRecycle(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.earth911.android&hl=en)