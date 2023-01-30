Качественное выполнение ваших заказов !
Меня зовут Алексей и я человек, который с огромным удовольствием выполнит Ваш заказ)))
В прошлом студент факультета Автоматики и приборостроения НТУ "ХПИ", который окончил обучение с отличием.
Правда, нашел себя в производстве корпусной мебели, но сейчас не об этом)
В свете последних событий на территории своей страны - я не могу зарабатывать своим делом, и поэтому могу предложить свои знания, полученные за время обучения в университете для реализации ваших заказов.
Помимо знаний своей специальности, обладаю умениями работы в MS Word, MS Exel, а также знаниями украинского и русского языка в совершенстве, и знаниями английского языка на уровне Intermediate.