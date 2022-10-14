Дизайнер / Архитектор / Художник
Привет !
Меня зовут Александр и я дизайнер. В моём арсенале много программ для каждого случая. 3D Max для моделирования и визуализации, с помощью V-Ray и Corona, профессионально владею Photoshop и Illustrator. Для создания и монтажа видео использую After Effect, Lumion для архитектурной визуализации, Revit для проектирования, для сайтов Figma. И конечно Blender, в нём можно почти всё.
Готов к сотрудничеству в любое время.
Хорошего дня!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 3D моделирование и Aнимация6 просмотров
- Инфографика для сайта12 просмотров
- Дизайн интерьера10 просмотров
- Проектирование и разработка чертежей9 просмотров