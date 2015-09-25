alex4119

Алексей alex4119

 
36 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Borlex
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Проверить на существование E-mail адреса
Было приятно сотрудничать, Рекомендую
Александр выполнил работу в срок. Пришлось, конечно, допроверять некоторые адреса, но в целом нормально.
Ответный отзыв
k1rofficial
29 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Проверить на существование E-mail адреса
Все отлично, оплата по выполнению заказа. советую!
Работа выполнена некачественно, на запрос доделать Кирилл отказался. Предложил мне к уже заплаченным 5$ доплатить еще 15$, что бы он выполнил доработку.
Ответный отзыв
FreeLocker
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Проблема с кодировкой выводимого текста на слайдер (баннер) OC 2.0 cms
Все отлично. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все супер! Работа сделана быстро, очень доволен.
Ответный отзыв