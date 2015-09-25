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Необходимо выполнить проверку Е-маилов (около 4000) на существование. Качественно в формате XLS.
Наполнение сайтов1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Необходимо выполнить проверку Е-маилов (около 4000) на существование. Качественно в формате XLS.
Необходимо выполнить проверку на валидность базу E-mail адресов (4000) Срок: 2 дня
В модуле слайдера от BOSS (Revolution Slider) используется декодер текста в Юникод (json.php). При вводе слов на английском - отображение нормальное, как только вводятся слова на русском - происходит форматирование в Юникод такого формата: u0444u0446u0432 Необходимо ...