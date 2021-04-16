Резюме

Создание сайтов под ключ на Joomla, Wordpress, DLE, сайты визитки, SEO продвижение сайтов, контекстная реклама Google Adwords, Яндекс Директ. Примеры работ http://www.argo-lodki.com , http://www.avto-pulss.ru/, http://www.foto-zerkalka.ru/. Подхожу к каждой работе ответственно. Работы выполняю в срок, беру не дорого.