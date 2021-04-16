Резюме
Создание сайтов под ключ на Joomla, Wordpress, DLE, сайты визитки, SEO продвижение сайтов, контекстная реклама Google Adwords, Яндекс Директ. Примеры работ http://www.argo-lodki.com , http://www.avto-pulss.ru/, http://www.foto-zerkalka.ru/. Подхожу к каждой работе ответственно. Работы выполняю в срок, беру не дорого.
Портфолио
- Надувные лодки ARGO155 просмотров
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 90 дней
#1117
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1758
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 10 дней
#2472
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 20 дней
#4437