Создание/авторинг Blu-ray дисков

Использование одной из самых мощных программ для создания Blu-ray дисков — гарантия качества вашего диска.

Подготовка (высококачественное кодирование) видео, аудио, субтитров. Рендеринг анимированных фонов для меню. Меню любой сложности. Photoshop, Scenarist Designer PS (HDMV), Scenarist BD.

Техническое задание. Последовательность плейлистов, раскадровка глав (chapters). Схематическое описание страниц меню диска (main и pop up): количество, назначение и необходимость установки звука кнопок основных страниц меню. Использование функции картинки в картинке (PiP), установка RPC и Parental Control.

Skype: alex_bd4 ([email protected])

Персональный подход. Минимальная цена: 3000 р. (BD-25, один фон для главного меню, до 5 страниц меню)