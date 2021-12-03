Программист-самоучка (PHP, C#, html, css)

Начал увлекаться программированием с 2011 года, забрасывал, с php перешёл на изучение C#, потом забросил и снова вернулся на php.

Из-за чувства самокритики никогда не продавал и не делал на заказ, так как не мог продать что-то, если через некоторое время мне казалось, что можно было-бы и лучше написать...

Опыта работы с клиентами и их сайтами в общем-то нет, поэтому не готов браться за работу, если её много по сайту, а сроки сжатые - нет уверенности, что смогу закончить во время, ведь не знакомый проект нужно ещё изучить изнутри.

В общем не знаю, что ещё написать тут.

P.S. - Если Вам нужны какие-то мелкие правки, и(или) сроки не поджимают, то могу взяться за работу. Также готов бесплатно какое-то время помогать, если уже брался за заказ, выполнил его, сдал работу и получил оплату.

P.S.S. - я работаю посменно на реальной работе, поэтому не могу быть постоянно онлайн.