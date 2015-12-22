Здравствуйте! Интересует выполнение дополнения или аддона (не знаю как правильно) для Mozilla Суть в следующем: 1) есть сайт Антиплагиат [url=http://antiplagiat.ru/]antiplagiat.ru/[/url] который показывает оригинальность текста в процентах (от 0до 100) 2) есть поиск Яндекс. Или Гугл. Открывается поиск и ищется текст. К примеру ...