Дизайн-визуализация-Арт

Работаю в области дизайна интерьеров около 2 лет,моя специализация 3D+V-Ray:я создаю фотореалистичные интерьеры и разрабатываю тех.план помещений разнообразного назначения.Главный приоритет в работе для меня-это пожелания заказчика, хотя я стараюсь идти в ногу со временем и пользоваться самыми креативными идеями в дизайне.Очень люблю уютные дома и считаю,что мало просто создать красивый и необычный интерьер,удивив заказчика,но создать уютную атмосферу,в которой хотелось бы проводить много времени и отдыхать от напряженного темпа жизни.