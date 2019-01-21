Сделаю сайт, быстро и качественно, учитывая все Ваши пожелания!

Навыки:

1. Знание Adobe Photoshop и Adobe XD.

2. Знание Adobe Ilustrator.

3. Знание HTML.

4. Знание CSS.

5. Знание JavaScript, MySQL, PHP, Wordpress

6. Знание UI/UX-дизайна.

7. Разработка макетов сайтов и Landing Page.

8. Разработка протипов и скетчей сайтов и Landing Page.

9. Разработка адаптивного веб-дизайна.

10. Работа с модульными сетками.

11. Разработка дизайна мобильных приложений.

12. Разработка логотипов.

13. Разработка визиток.

14. Разработка баннеров.

Личные качества:

1. Умение работать независимо.

2. Внимание к деталям.

3. Ответственность и самоорганизованность.

4. Работа в команде.

5. Пунктуальность.

6. Ответственность.

7. Нацеленность на результат.

Ссылка на портфолио:

https://freelance.ru/qwingt1997

Ссылка на сертификат по веб-дизайну:

https://www.dropbox.com/s/gg3wfb52ini0456/kovalev_diploma%20%281%29.jpg?dl=0

Ссылка на сертификат по верстке:

https://www.dropbox.com/s/czoaoobc2zoh6dm/kovalev_diploma.jpg?dl=0