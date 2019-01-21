Навыки:
1. Знание Adobe Photoshop и Adobe XD.
2. Знание Adobe Ilustrator.
3. Знание HTML.
4. Знание CSS.
5. Знание JavaScript, MySQL, PHP, Wordpress
6. Знание UI/UX-дизайна.
7. Разработка макетов сайтов и Landing Page.
8. Разработка протипов и скетчей сайтов и Landing Page.
9. Разработка адаптивного веб-дизайна.
10. Работа с модульными сетками.
11. Разработка дизайна мобильных приложений.
12. Разработка логотипов.
13. Разработка визиток.
14. Разработка баннеров.
Личные качества:
1. Умение работать независимо.
2. Внимание к деталям.
3. Ответственность и самоорганизованность.
4. Работа в команде.
5. Пунктуальность.
6. Ответственность.
7. Нацеленность на результат.
Ссылка на портфолио:
https://freelance.ru/qwingt1997
Ссылка на сертификат по веб-дизайну:
https://www.dropbox.com/s/gg3wfb52ini0456/kovalev_diploma%20%281%29.jpg?dl=0
Ссылка на сертификат по верстке:
https://www.dropbox.com/s/czoaoobc2zoh6dm/kovalev_diploma.jpg?dl=0
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