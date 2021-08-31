Здравствуйте! Halo! Nihao! Меня зовут Александр. Я активный, целеустремленный и ответственный, начинающий таргетолог из Беларуси.

Я занимаюсь:

Настройкой таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, ВКонтакте.

- Создаю рекламные компании

- Создаю рекламные аккаунты

- Вывожу аккаунты из бана

- Создание и настройка целей, а также аналитика в Яндекс.Метрике

Условия моей работы просты — тестовая неделя моей работы абсолютно бесплатна для Вас. С Вас только бюджет. (В среднем 2-3 тысячи рублей, которые никак не попадут ко мне в карман, они будут положены Вами на рекламный кабинет)

Вы поймёте, подхожу ли я Вам.