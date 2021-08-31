Здравствуйте! Halo! Nihao! Меня зовут Александр. Я активный, целеустремленный и ответственный, начинающий таргетолог из Беларуси.
Я занимаюсь:
Настройкой таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, ВКонтакте.
- Создаю рекламные компании
- Создаю рекламные аккаунты
- Вывожу аккаунты из бана
- Создание и настройка целей, а также аналитика в Яндекс.Метрике
Условия моей работы просты — тестовая неделя моей работы абсолютно бесплатна для Вас. С Вас только бюджет. (В среднем 2-3 тысячи рублей, которые никак не попадут ко мне в карман, они будут положены Вами на рекламный кабинет)
Вы поймёте, подхожу ли я Вам.
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