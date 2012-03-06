Характер стойкий, нордический. Циник, хамло и пьяница с больным чувством юмора. Маньяк, помешаный на работе. Дизайнер (полиграфия, web-дизайн, 3D), разработчик программного обеспечения (Delphi/Pascal и т.п. – «кто умеет летать на биплане, сможет летать на чем угодно»). Самоучка.

Когда-то, в старших классах школы увлекался научной фантастикой. Недавно осознал, что больше половины из той фантастики сейчас, – моя работа. И это не может не радовать!

Специализируюсь на web-системах, 3D-визуализации, стредствах массовой информации и справочных изданиях. Особый период в жизни (для меня самого) – работа в АО «Караван» с 1993 года до продажи его Гиллером Б.А. в 1998-1999 г. (точно год не помню). Являлся разработчиком оформления некогда популярного телефонного справочника «Золотые страницы» (первого в своем роде в Казахстане), множества водочных, пивных этикеток, и прочих буклетов и плакатов. С 1995-го по 1997-й гг. работал web-мастером навороченного сайта АО «Караван» (www.caravan.kz – не того, что там сейчас). Особенно запомнилась работа ответсвенным секретарем (кто не знает – должность вроде технического директора, – или зам.редактора) в транснациональной газете «Караван-интернешнл», когда Газета стала второй семьей и жизнью. Далее – ответ.сек. и дизайнер в газете «Олимп» (там же на себе попробовал, что такое экспедитор печати), и еще много разной хрени не заслуживающей внимания. В не очень далеком прошлом – разработчик «движков» и оформления портала www.ura.kz, и разработчик программы офлайновой версии справочников этого же портала (в не очень далеком будущем сие сооружение подлежит реанимации). В настоящее время специализируюсь на проектировании систем видеонаблюдения, Веб-систем и сопутствующего программного обеспечения.