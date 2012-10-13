Большой опыт в области рекламы в регионах, консультирую, готовлю макеты баннеров и полиграфии (листовки, визитки, плакаты). При разработке макета делаю упор на читабельность, рекламный посыл, мотивацию к действию. В готовом изделии соотношение рекламы к дизайну примерно 70/30.
Баннер (до 6х3): 700 р.
Баннер (6х3): 1100р.
Баннер (более 6х3): 1500 р.
Листовка (евро): 300 р.
Листовка (A5): 350 р.
Листовка (A4): 500 р.
Визитки: 300 р.
Разрабатываю фирменные стили, логотипы, есть неплохой опыт по части формирования брендбука (см. портфолио).
Логотип: от 300 р.
Фирменный стиль: от 1 500 р.
Брендбук: от 3 500 р.
Уже более года занимаюсь web-дизайном (psd-макетирование и нарезка) и версткой (html+css, валидная, кроссбраузерная).
Простой дизайн (главная+внутренняя страница, без сложных элементов): 1 500 р.
Средний дизайн (главная+2 внутренних страницы, без сложных элементов): 2 500 р.
Сложный дизайн (главная+3 внутренних страницы, со сложными элементами): от 3 500 р.
Фотообработка и фоторетушь.
Простая ретушь (обтравка, цветокоррекция, удаление элементов): 150 р.
Средней сложности (коллажирование, сложная обтравка, эффекты): 250 р.
Высокой сложности (профессиональная ретушь, обработка фотографий, работа с RAW): от 300р.
Консультирую относительно тонкостей проведения рекламной политики в регионах. Делаю рекламу, которая работает. ДИЗАЙН как таковой не делаю, но использую его чтоб немного приукрасить рекламный посыл(-:
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