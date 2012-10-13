Изготовление рекламных макетов и web-дизайн

Большой опыт в области рекламы в регионах, консультирую, готовлю макеты баннеров и полиграфии (листовки, визитки, плакаты). При разработке макета делаю упор на читабельность, рекламный посыл, мотивацию к действию. В готовом изделии соотношение рекламы к дизайну примерно 70/30.

Баннер (до 6х3): 700 р.

Баннер (6х3): 1100р.

Баннер (более 6х3): 1500 р.

Листовка (евро): 300 р.

Листовка (A5): 350 р.

Листовка (A4): 500 р.

Визитки: 300 р.

Разрабатываю фирменные стили, логотипы, есть неплохой опыт по части формирования брендбука (см. портфолио).

Логотип: от 300 р.

Фирменный стиль: от 1 500 р.

Брендбук: от 3 500 р.

Уже более года занимаюсь web-дизайном (psd-макетирование и нарезка) и версткой (html+css, валидная, кроссбраузерная).

Простой дизайн (главная+внутренняя страница, без сложных элементов): 1 500 р.

Средний дизайн (главная+2 внутренних страницы, без сложных элементов): 2 500 р.

Сложный дизайн (главная+3 внутренних страницы, со сложными элементами): от 3 500 р.

Фотообработка и фоторетушь.

Простая ретушь (обтравка, цветокоррекция, удаление элементов): 150 р.

Средней сложности (коллажирование, сложная обтравка, эффекты): 250 р.

Высокой сложности (профессиональная ретушь, обработка фотографий, работа с RAW): от 300р.

Консультирую относительно тонкостей проведения рекламной политики в регионах. Делаю рекламу, которая работает. ДИЗАЙН как таковой не делаю, но использую его чтоб немного приукрасить рекламный посыл(-: