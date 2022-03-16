Автор стихов, текстов, копирайтинг

Пишу стихи на заказ на любые темы и по любому вашему важному (и не очень) поводу. Вашу эмоцию или ТЗ, пропуская через себя, вкладываю в результат на бумаге с учетом всех ваших пожеланий.

Есть опыт в журналистике, копирайтинге, продажах.

Цены демократичные, договоримся)

Искренне желаю вам добра, любви, здоровья и взаимопонимания)