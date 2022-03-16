Автор стихов, текстов, копирайтинг
Пишу стихи на заказ на любые темы и по любому вашему важному (и не очень) поводу. Вашу эмоцию или ТЗ, пропуская через себя, вкладываю в результат на бумаге с учетом всех ваших пожеланий.
Есть опыт в журналистике, копирайтинге, продажах.
Цены демократичные, договоримся)
Искренне желаю вам добра, любви, здоровья и взаимопонимания)
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Портфолио
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- Кавер группы ДДТ «Это Всё» Песня для выпускников33 просмотра
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- Как всем следует нам жить…31 просмотр