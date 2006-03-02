alex_ajsijushnik

Дорогой, работодатель!

Будучи студентом Международного Христианского Университета на 3-ем курсе, свободно владея английским, украинским и русским языками и имея опыт хорошего пользователя компьютером, я хочу сотрудничать с Вами на ЧАСТИЧНОЙ ОСНОВЕ на должности переводчика Рус-Англ-Укр языков в любую сторону.

Уверен, что при нашем сотрудничестве ни одна из сторон не будет разочарована в своём партнёре.

Всю главную информацию о себе я могу предоставить о себе в резюме, которое вы можете запросить у меня (так как нет возможности его присоединить). Если у вас будут дополнительные вопросы, то Вы всегда можете со мной связаться по телефону, указанному в резюме.

Спасибо за Ваше внимание!

С уважением, Александр.