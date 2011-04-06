Веб-дизайнер

Здравствуйте!

Ищете дизайнера для своих текущих проектов?

Я к вашим услугам!

Опыт работы с дизайном 5 лет .

Создание дизайна любой сложности и тематики. Последние три года занимаюсь в основном создание дизайна сайтов и фирменного стиля.

Я делаю сайты под ключ. Программингом и версткой я не занимаюсь, но я веду проект от создания идеи, до появления сайта в сети.

Моя направленность - идея, разработка концепции проекта, создание и подготовка полноценного макета к верстке, и контроль качества исполняемой программной и верстаемой части работы над сайтом.

Кроме сайтов: Создание макетов разной тематики, задач и направленности, ведение и реализация творческих, дизайнерских и художественных идей в разных их проявлениях и формах. Фирменные стили, логотипы, брендбуки, визитки, открытки, буклеты, брошюры и прочее проявление печатной (и не только) продукции. Оформление выставочных стендов, дизайн интерьеров (квартир, домов, офисов, магазинов).