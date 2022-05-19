alex_chaikina

Опыт в работе дизайнером - 3 года. За это время я посещала различные курсы и совершенствовалась сама с помощью различных видео.

Чуть ли не каждый день работала с различными презентациями, которые были связаны не только с учебной деятельностью, но и с внеучебной (организация мастер-классов, мероприятий и различных проектов у себя в университете РАНХиГС). Поэтому частая практика очень помогла в моем развитии как дизайнера. Чтобы посмотреть некоторые примеры моих презентаций, можно перейти по ссылке на Гугл диск - https://drive.google.com/drive/folders/1irdk4yUD2MI8uapXhau-nBbweYdW7CrT?usp=sharing Это лишь некоторые примеры работ, чтобы иметь общее представление о том, в каких стилистиках я могу работать. Однако, если есть конкретные предпочтения, то с легкостью смогу подстроиться и выполнить дизайн ваших презентаций в соответствии с вашими пожеланиями.