$1000
СТРОГО МОСКВА. ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕЛЕФОНЫ.
Поисковые системы (SEO)нет заявок
Закрыт
18 лет назад
СТРОГО МОСКВА. ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕЛЕФОНЫ.
Обязанности 1. Прием звонков с рекламы 2. Встречи с клиентами - объяснение и закл. дог-ра 3. Ведение БД клиентов 4. Слежение за выходом рекламы Требования 1. Работа на дому (офиса пока нет) 2. Москва - СТРОГО 3. Наличие дома интернета 4. Нужно иметь - ...
Требуется подбор ключевых слов и продвижение сайта для института.
Требуется создать аналог сайта www.imes-iier.ru и продвинуть его в топ 10 Яндекса. Срочно. Проект горит.