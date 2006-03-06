Обязанности 1. Прием звонков с рекламы 2. Встречи с клиентами - объяснение и закл. дог-ра 3. Ведение БД клиентов 4. Слежение за выходом рекламы Требования 1. Работа на дому (офиса пока нет) 2. Москва - СТРОГО 3. Наличие дома интернета 4. Нужно иметь - ...