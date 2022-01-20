alex_dreamtext

Александра Карпова alex_dreamtext

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Пост за 100 рублей - в твоих руках!

Почему я пишу крутые тексты? Да потому что могу! Если Вы ведете блог в Инстаграме, развиваете контент маркетинг через Вконтакте, ведете блог на форуме и не знаете о чем писать - я подарю Вам идею, но напишу ее за деньги.

Темы постов: фитнес, правильное питание, психология, кино, литература, образование, путешествия

Плюсы сотрудничества со мной:

  • Первый пост за 100 рублей
  • Две правки бесплатно
  • Любой вид текста по запросу (рекламный, вовлекающий, образовательный) 