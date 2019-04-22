alex_ermmm

Нужно исправить скрипт (3 строчки), что бы при клике по одной ссылке, скриптом нажимались на все ссылки с таким же data-value на странице. Подробности сообщу лично
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
5 лет назад
Занимаюсь сайтами более 10 лет.
Сертифицированный разработчик 1С-Битрикс и Битрикс24.
Делаю сайты, интернет-магазины, настраиваю CRM системы на основе Битрикс24.
Нужно исправить скрипт (3 строчки), что бы при клике по одной ссылке, скриптом нажимались на все ссылки с таким же data-value на странице. Подробности сообщу лично