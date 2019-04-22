alex_ermmm

Александр alex_ermmm

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сайты, интернет-магазины, Битрикс, Битрикс24

Занимаюсь сайтами более 10 лет.

Сертифицированный разработчик 1С-Битрикс и Битрикс24.

Делаю сайты, интернет-магазины, настраиваю CRM системы на основе Битрикс24.

Битрикс1С-Битрикс

  • Поправить скрипт

    Нужно исправить скрипт (3 строчки), что бы при клике по одной ссылке, скриптом нажимались на все ссылки с таким же data-value на странице. Подробности сообщу лично

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад