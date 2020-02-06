Александр alex_extinctionalex_extinction
24 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Решение графических задач любой сложности
Серьезно, любой. Занимаюсь как простыми обработками фотографий и их стилизацией, так и разработкой логотипов и фирменных стилей.
Из популярных запросов:
-Создание логотипа и разработка фирменного стиля
-Создание графических рисунков
-Обработка фотографий
-Оформление социальных сетей
И так далее. Всегда чисто и стильно.
Мои услуги отличный вариант, если у вас не космические бюджеты, готов работать ниже рынка (но в рамках приличия), Вы получаете качественную работу, а я расширяю своё портфолио, при этом продолжая работать на результат.
Посмотреть примеры некоторых работ можно на https://www.behance.net/aleksandrmc8e3
По любым вопросам пишите:
e-mail: [email protected]
telegram: @alex_extinction
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