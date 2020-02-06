alex_extinction

Александр alex_extinction

 
24 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Решение графических задач любой сложности

Серьезно, любой. Занимаюсь как простыми обработками фотографий и их стилизацией, так и разработкой логотипов и фирменных стилей. 

Из популярных запросов:

-Создание логотипа и разработка фирменного стиля 

-Создание графических рисунков

-Обработка фотографий

-Оформление социальных сетей 

И так далее. Всегда чисто и стильно.

Мои услуги отличный вариант, если у вас не космические бюджеты, готов работать ниже рынка (но в рамках приличия), Вы получаете качественную работу, а я расширяю своё портфолио, при этом продолжая работать на результат.

Посмотреть примеры некоторых работ можно на https://www.behance.net/aleksandrmc8e3 

По любым вопросам пишите:

e-mail: [email protected]

telegram: @alex_extinction 