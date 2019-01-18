Видео-монтажёр

Занимаюсь профессиональным видео-монтажем для YouTube, Rutube и Vimeo более 5 лет.

За плечами освоены и используются мною по сей день такие программы для видео-монтажа, как:

-Final Cut Pro X

-Adobe Premiere Pro

-Sony Vegas Pro

-After Effect

Почему, выбирая мои услуги , Вы останетесь довольны?

-Выполняю работы в сроки

-Окунаюсь с головой в процесс и создаю для Вас качественный контент

-Имею широкий опыт работы с такими площадками, как: YouTube, Rutube и Vimeo.

Не стесняйтесь задавать интересующие вас вопросы.