Алекс Каменев alex_kamenevmdalex_kamenevmd
31 годМолдова/Кишинев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видео-монтажёр
Занимаюсь профессиональным видео-монтажем для YouTube, Rutube и Vimeo более 5 лет.
За плечами освоены и используются мною по сей день такие программы для видео-монтажа, как:
-Final Cut Pro X
-Adobe Premiere Pro
-Sony Vegas Pro
-After Effect
Почему, выбирая мои услуги , Вы останетесь довольны?
-Выполняю работы в сроки
-Окунаюсь с головой в процесс и создаю для Вас качественный контент
-Имею широкий опыт работы с такими площадками, как: YouTube, Rutube и Vimeo.
Не стесняйтесь задавать интересующие вас вопросы.
Портфолио
- Промо-ролик Хлебобулочной Компании M-street58 просмотров
- Видео-монтаж Travel-влога65 просмотров
- Видео-монтаж Влога49 просмотров
- Реклама Борд-шопа56 просмотров