Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Алексей
alex_kulikov
alex_kulikov
36 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Ева
Eva_Golyb
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
$2
10 баллов
9 лет назад
Сборка двух коротких видео.
Отличная работа) Выполнена раньше срока. Всем довольна! Качественно и не дорого!
Все хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар