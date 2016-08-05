alex_kulikov

Алексей alex_kulikov

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Сборка двух коротких видео.
Отличная работа) Выполнена раньше срока. Всем довольна! Качественно и не дорого!
Все хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв