Переводы с английского, испанского

Коновалов Алексей Генрихович

Дата рождения 15.10.1957

Родной язык: русский

Ищу удаленную работу письменного переводчика с английского языка на русский.

Образование высшее техническое (инженер-механик по производству летательных аппаратов, то есть ракет, КуАИ, ныне СГАУ,1974-1980).

Последняя специальность инженер-программист, занимался разработкой и адаптацией прикладных программ в банковской сфере около 15 лет. Занимал должность начальника отдела развития информационных технологий крупного регионального банка (АвтоВазБанк) в течение 5 лет.

Языковое образование: самообразование. Имею многолетний опыт работы с англоязычной и испаноязычной литературой разных периодов и жанров (чтение и затем проработка текста со словарем) в целях самообразования. Изобрел собственную систему пополнения словарного запаса при изучении иностранных языков. Разработал компьютерную программу, реализующую эту систему.

Я переводчик-фрилансер, сотрудничаю с несколькими бюро переводов как технический переводчик, тематика: лицензии на программное обеспечение, металлургия, энергоаудит , трубопроводы, станки.

Не использую машинный перевод. Печатаю вслепую на кириллице и латиннице.

Часть переводов выполняю в Традос 2007.

В разные периоды жизни интересовался историей, философией, политикой, психологией, музыкой, интернет-трейдингом. Являюсь действующим трейдером на FOREX как физическое лицо.