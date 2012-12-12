Коновалов Алексей Генрихович
Дата рождения 15.10.1957
Родной язык: русский
Ищу удаленную работу письменного переводчика с английского языка на русский.
Образование высшее техническое (инженер-механик по производству летательных аппаратов, то есть ракет, КуАИ, ныне СГАУ,1974-1980).
Последняя специальность инженер-программист, занимался разработкой и адаптацией прикладных программ в банковской сфере около 15 лет. Занимал должность начальника отдела развития информационных технологий крупного регионального банка (АвтоВазБанк) в течение 5 лет.
Языковое образование: самообразование. Имею многолетний опыт работы с англоязычной и испаноязычной литературой разных периодов и жанров (чтение и затем проработка текста со словарем) в целях самообразования. Изобрел собственную систему пополнения словарного запаса при изучении иностранных языков. Разработал компьютерную программу, реализующую эту систему.
Я переводчик-фрилансер, сотрудничаю с несколькими бюро переводов как технический переводчик, тематика: лицензии на программное обеспечение, металлургия, энергоаудит , трубопроводы, станки.
Не использую машинный перевод. Печатаю вслепую на кириллице и латиннице.
Часть переводов выполняю в Традос 2007.
В разные периоды жизни интересовался историей, философией, политикой, психологией, музыкой, интернет-трейдингом. Являюсь действующим трейдером на FOREX как физическое лицо.
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