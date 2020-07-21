Алексей Лунёв alex_lunev_alex_lunev_
29 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Если Вам интересна "новая техника" исполнения, то мои работы привлекут Ваше внимание
Творческий подход, качественное исполнение и полное понимание с моей стороны, Вам гарантированы на 101%
Каждая работа будет эксклюзивной.
Я специализируюсь:
❶ на прикладном искусстве, таком как: лепка, рисование (от карандаша, до акрила);
❷ на программах Adobe Photoshop, Illustrator, Blender, Unity;
❸ векторная или растровая графика;
❹ фотография и видеосъемка;
❺ разработка макетов;
❻ дизайн уже готовых макетов и продуктов;
дополнительно:
❼ стихосложение;
❽ проза;
❾ оформление книжных изданий.
Для уточнения полного спектра работы, пишите в ЛС с прямым вопросом о том, что именно Вас интересует, некоторых моментов в перечне мог и не раскрыть.
Приятного дня!
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