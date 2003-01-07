alex_mihael_

Александр | SEO-специалист 🔎 Продвижение вашего веб-сайта в ТОП Google & Яндекса

Говорят что SEO дорого и долго, я стараюсь сгладить этот стереотип тем что беру деньги только за свою работу не обращая внимание на то сколько я могу вам приносить или какая у вас сфера работы (допустим мрамор и с вас можно взять больше), приступаю к оптимизации тех страниц которые смогут принести результат бизнесу как можно быстрее.

Всегда на связи, даже во время которое отведено на отдых. Три года опыта работы в SEO оптимизации различных сайтов от лендингов до форумов, также интернет-магазины, услуги. Работал в профильном агентстве по продвижению сайтов.

Наработал свои алгоритмы действий. Находился в максимально патовых ситуациях (конкуренты накрыли сайт и сервер и нужно было передать поисковикам что мы переехали на другой домен, без доступа к коду сайта), постоянно читаю и слежу за новостями в сфере сайтов и поисковиков. Сфокусирован в одном направлении.

Поверхностно разбираюсь в различных рекламах, мне это нужно для ускорения результата по seo и раздача ТЗ другим экспертам. Подхожу ко всему комплексно, анализируя все моменты связанные с вашим бизнесом, конкурентами, целями, прибылью, сайтом и т.д. Строю сильный фундамент по захвату рынка.

Если тебя заинтересовало, желаешь получить максимальную прибыль со своего бизнеса, стать лидером рынка, напиши, проведу бесплатный аудит сайта, сугубо для ваших целей плюс могу скинуть мои успешные кейсы.

Есть свои SEO копирайтеры, разработчики, с которыми работаю год уже точно. Можно отдельно заказать: seo текст или внешнюю оптимизацию (линкбилдинг), внутреннюю оптимизацию, составить ЯДРО, сделать структуру, прописать сниппеты и т.д. Пишите!