alex_morozov33

Тренер по продажам

Привет!



Меня зовут Алексей Морозов!



Моя специализация - выстраивание автоматизированных процессов продаж, переговоров и урегулирование споров.

Считаю, что: Любого человека можно научить высокоэффективно продавать, если у него есть желание. Я тот человек, который научит.



У меня более 10 лет практического опыта работы в продажах и управлении, классическая карьерная лестница от менеджера до директора по продажам и владельца небольшой фирмы. Максимальный рост департамента продаж из 4х в 40 менеджеров за 1 год. Также на протяжении последних 3 лет веду тренинги по продажам и управлении персоналом.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Компетенции в госзакупках и НЛП. Касаемо госзакупок – было 2 собственных юр.лица, где кратный рост год от года превышал 300%.

Всегда слежу за трендами в продажах и психологии.

У меня широкая клиентская база и опыт в различных сферах.

Составляю скрипты человек-человек, а не робот-человек.

Легко работаю в команде.

Глубоко погружаюсь в специфику бизнеса моих клиентов.



Подробнее о методиках работы и отзывах клиентов на сайте: https://алексейморозов.рф