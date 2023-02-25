alex_pavlov91

Приветствую! Я фрилансер-графический дизайнер, специализирующийся на редактировании существующих дизайн-проектов.

Моя работа заключается в том, чтобы сделать уже существующие проекты еще лучше. Это может включать в себя как изменение цветовой палитры и типографики, так и перестановку макетов и добавление или удаление элементов дизайна. Я хорошо знаю Photoshop, Illustrator, Corel Draw и умею работать с различными типами файлов, включая PSD, AI, PDF и CDR.