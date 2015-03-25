Качество дороже денег

Здравствуйте.

Очень приятно, что вы заглянули на мою страничку.

Люблю писать всё, везде и обо всём. Причём быстро, качественно, грамотно и интересно.

Образование - высшее экономическое (красный диплом), но с текстами расправляюсь так же хорошо, как и с цифрами. Несмотря на экономическое образование, всё же люблю более художественные, лирические темы:

- дом, семья, отношения, дети;

- праздники;

- кулинария,

- ремонт.

Очень люблю описания и обзоры всего, что можно описать - техника, книги, фильмы. На постоянной основе пишу обзоры сайтов для wocreator.com с октября 2013 г.

Всегда пишу живо, интересно и легкочитаемо. Люблю использовать нумерованные и маркированные списки. Ни один мой текст не обделён вступлением и заключением. Стараюсь придумывать интересные заголовки и заинтересовать читателя с первой же строки.

Если Вы - добросовестный, ответственный заказчик и ищите такого же исполнителя, Вы на верном пути! Всегда рада сотрудничеству.