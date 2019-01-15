alex_rusanov

Услуги по настройке контекстной рекламы РСЯ (Яндекс Директ)

Оказываю услуги по настройке рекламной кампании в РСЯ. Работа складывается из следующих этапов:

- аудит сайта;

- оценка конкурентной среды, выявление преимуществ и недостатков участников рынка (до 20 конкурентов);

- выявление потребностей, постановка целей и сроков внедрения рекламной кампании;

- определение бюджета, создание тестовой и основной рекламной кампании;

- оптимизация и ведение РК.

Вся работа оплачивается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО отзывом.