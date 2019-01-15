alex_rusanov

Услуги по настройке контекстной рекламы РСЯ (Яндекс Директ)
Оказываю услуги по настройке рекламной кампании в РСЯ. Работа складывается из следующих этапов:
- аудит сайта;
- оценка конкурентной среды, выявление преимуществ и недостатков участников рынка (до 20 конкурентов);
- выявление потребностей, постановка целей и сроков внедрения рекламной кампании;
- определение бюджета, создание тестовой и основной рекламной кампании;
- оптимизация и ведение РК.
Вся работа оплачивается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО отзывом.
Действие аккаунта приостановлено!