alex_sadam

ИТ Специалист

Алексей Андреевич

Украина, Харьков

E-mail: (мой_ник)@mail.ru

Цель: получение должности по специальности и по функциональным качествам для достойной и качественной реализации поставленных задач и проектов.

Образование: закончил ХНУВД, факультет информатики и управления с двумя дипломами:

1. Бакалавра – аналитика компьютерных систем;

2. Специалиста – по специальности: защита информации с ограниченным доступом и автоматизация её обработки.

Профессиональные навыки и знания:

1. Объектно-ориентированное программирование (Delphi);

2. Создание, разработка и сопровождение клиент-серверных систем;

3. Создание и сопровождение баз данных различной сложности и отрасли деятельности;

4. Управление СУБД;

5. Web-программирование;

6. Поиск и устранение информационных уязвимостей на объектах информационной деятельности.

7. Организация комплексной защиты объектов информационной деятельности, как техническими средствами, так и программными.

8. Windows, MS Office, Internet - опытный специалист.

9. Опыт создания, разработки и сопровождения прикладных программных продуктов, БД, клиент-серверных систем как для частных лиц (под заказ) так и для государственных структур.

10. Разработка и ведение нормативной, нормативно-правовой документации, всех необходимых сопроводительных документов к проектам, и при организации защиты объекта информационной деятельности.

11. Грамотная речь.

12. Украинский, русский – свободно, английский – средний уровень.

13. Есть опыт работы с людьми.

14. Опыт работы в сфере управления людьми.

Личностные качества: активность, коммуникабельность, внимательность, ответственность, умение работать на результат, желание работать в команде, умение работать и индивидуально, всегда готов к обучению и изучению нового для себя, к сделанным замечаниям отношусь соответственно и стараюсь сразу исправить недостатки, порядочность.

Прочее: Не курю, женат, имеются водительские права, возможны командировки. Хобби – спорт, чтение, рыбалка.